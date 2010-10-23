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Примера
Сарагоса VS Барселона
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Сарагоса - Барселона: 23 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:2
Сарагоса - Барселона: 23 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
23 окт. 2010, 19:00 МСК
23.10.2010, 19:00 МСК
суббота
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сарагоса
мин
20
Гриппо
Симоне Гриппо
23
Кагава
Синдзи Кагава
8
Перейра
Андре Перейра
Запасные
2
Вигарай
Карлос Вигарай
-
11
Пуадо
Хави Пуадо
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
20:00
Сарагоса
0 : 3
Барселона
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
20:00
Сарагоса
0
Барселона
3
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
22:00
Барселона
3 : 1
Сарагоса
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
22:00
Барселона
3
Сарагоса
1
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
21:00
Сарагоса
1 : 4
Барселона
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
21:00
Сарагоса
1
Барселона
4
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:00
Барселона
4 : 0
Сарагоса
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:00
Барселона
4
Сарагоса
0
05.03.2011
05 марта 2011
сб
22:00
Барселона
1 : 0
Сарагоса
05.03.2011
05 марта 2011
сб
22:00
Барселона
1
Сарагоса
0
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
19:00
Сарагоса
0 : 2
Барселона
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
19:00
Сарагоса
0
Барселона
2
21.03.2010
21 марта 2010
вс
23:00
Сарагоса
2 : 4
Барселона
21.03.2010
21 марта 2010
вс
23:00
Сарагоса
2
Барселона
4
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
23:00
Барселона
6 : 1
Сарагоса
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
23:00
Барселона
6
Сарагоса
1
16.02.2008
16 февр. 2008
сб
23:55
Сарагоса
1 : 2
Барселона
16.02.2008
16 февр. 2008
сб
23:55
Сарагоса
1
Барселона
2
26.09.2007
26 сент. 2007
ср
22:55
Барселона
4 : 1
Сарагоса
26.09.2007
26 сент. 2007
ср
22:55
Барселона
4
Сарагоса
1
Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
#
Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15