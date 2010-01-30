Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кэхилл 84
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
30 янв. 2010, 18:00 МСК
30.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Стойкович
Владимир Стойкович
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
59
0
Родальега
Уго Родальега
90
0
Томас
Хэндри Томас
87
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
79
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Гомес
Жорди Гомес
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Сендерос
Филипп Сендерос
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
84'
84'
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Донован
Лэндон Донован
69
0
Саа
Луи Саа
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Воган
Джеймс Воган
0
Аничебе
Виктор Аничебе