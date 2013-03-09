Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:3
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Кубок Англии, 1/4 финала

Кубок Англии,

1/4 финала

Англия
9 марта 2013, 15:45 МСК
9.03.2013, 15:45 МСК
суббота
Составы