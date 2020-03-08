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Омар Колли
№15
Защитник
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Команда
Сампдория
Гражданство
Гамбия
Дата рождения
24 окт. 1992 (27) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Верона
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
53'
53'
53'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Фиорентина
5
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
84'
84'
84'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
49'
49'
49'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
64'
64'
64'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
70'
70'
70'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
Сампдория
1 : 2
Ювентус
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
68'
68'
68'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
Сампдория
0 : 1
Парма
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Парма
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
4 : 3
Сампдория
90'
90'
90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
4
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
Болонья
2 : 1
Сампдория
87'
87'
87'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Верона
2
Сампдория
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Фиорентина
2 : 1
Сампдория
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
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