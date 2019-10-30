Матч завершен
Сампдория
Генуя
Рамирес 90
1:1
Матч завершен
Лечче
Лечче
Лападула 8
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
30 окт. 2019, 23:00 МСК
30.10.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Сампдория
мин
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
15
Колли
Омар Колли
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Хабот
Юлиан Хабот
11
Рамирес
Гастон Рамирес
90'
14
Янкто
Якуб Янкто
10
Ригони
Эмилиано Ригони
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
17
Капрари
Джанлука Капрари
26
Лери
Мехди Лери
Лечче
мин
11
Шахов
Евгений Шахов
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
21
Габриэл
Габриэл
90
23
Табанелли
Андреа Табанелли
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
8'
8'
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
2
Риккарди
Давиде Риккарди
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
8
Манкосу
Марко Манкосу
29
Рисполи
Андреа Рисполи
85
Имбула
Жанелли Имбула
30
Бабакар
Хума Бабакар
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия