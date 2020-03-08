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Матч-центр
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Борис Радунович
№22
Вратарь
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Команда
Верона
Гражданство
Сербия
Дата рождения
26 мая 1996 (24) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Верона
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Удинезе
0
Верона
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Верона
2
Ювентус
1
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
Лацио
0 : 0
Верона
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
был в запасе
Лацио
0
Верона
0
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Милан
1
Верона
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Верона
3
Лечче
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Верона
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Верона
2
Дженоа
1
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
был в запасе
Верона
3
Торино
3
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Аталанта
3
Верона
2
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
22:45
Верона
1 : 3
Рома
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
22:45
был в запасе
Верона
1
Рома
3
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Верона
1
Фиорентина
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
Интер
2 : 1
Верона
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Интер
2
Верона
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
2 : 1
Брешиа
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Верона
2
Брешиа
1
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Парма
0 : 1
Верона
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
был в запасе
Парма
0
Верона
1
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
был в запасе
Верона
0
Удинезе
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
21:45
Верона
0 : 1
Милан
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Верона
0
Милан
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Лечче
0 : 1
Верона
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Лечче
0
Верона
1
был в запасе
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