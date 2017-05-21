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Иван Комиссаров
№1
Вратарь
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Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2011/2012
2009
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Оренбург
2 : 0
Ростов
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
был в запасе
Оренбург
2
Ростов
0
был в запасе
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
Анжи
1 : 2
Ростов
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
был в запасе
Анжи
1
Ростов
2
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
19:00
Ростов
4 : 2
Рубин
14.05.2017
14 мая 2017
вс
19:00
был в запасе
Ростов
4
Рубин
2
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
16:30
Арсенал
1 : 0
Ростов
06.05.2017
06 мая 2017
сб
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Ростов
0
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
19:30
Ростов
1 : 0
Амкар
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
19:30
был в запасе
Ростов
1
Амкар
0
был в запасе
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
19:30
Ростов
1 : 0
Уфа
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
19:30
был в запасе
Ростов
1
Уфа
0
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Спартак
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
был в запасе
Ростов
3
Спартак
0
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:30
ЦСКА
0 : 0
Ростов
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:30
был в запасе
ЦСКА
0
Ростов
0
был в запасе
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Ростов
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
19:00
был в запасе
Локомотив
0
Ростов
0
был в запасе
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
19:30
Ростов
0 : 0
Краснодар
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
19:30
был в запасе
Ростов
0
Краснодар
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Ростов
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
Ростов
0 : 0
Ахмат
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
был в запасе
Ростов
0
Ахмат
0
был в запасе
03.03.2017
03 марта 2017
пт
19:00
Томь
0 : 6
Ростов
03.03.2017
03 марта 2017
пт
19:00
был в запасе
Томь
0
Ростов
6
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Зенит
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
19:00
был в запасе
Ростов
0
Зенит
0
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
17:00
Урал
1 : 0
Ростов
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
17:00
был в запасе
Урал
1
Ростов
0
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Анжи
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
16:30
был в запасе
Ростов
2
Анжи
0
был в запасе
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:30
Рубин
0 : 0
Ростов
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:30
был в запасе
Рубин
0
Ростов
0
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
15:30
Амкар
1 : 0
Ростов
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
15:30
был в запасе
Амкар
1
Ростов
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:30
Уфа
0 : 0
Ростов
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:30
был в запасе
Уфа
0
Ростов
0
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Спартак
1 : 0
Ростов
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
был в запасе
Спартак
1
Ростов
0
был в запасе
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