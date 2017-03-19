Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
19 марта 2017, 14:00 МСК
19.03.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
6
Надсон
Надсон
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
17
Зуев
Александр Зуев
90
11
Глеб
Александр Глеб
46
21
Зинков
Вячеслав Зинков
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
79
16
Громов
Артем Громов
88
Запасные
88
Шильников
Виталий Шильников
13
Конюхов
Евгений Конюхов
40
Божин
Сергей Божин
33
Родич
Милан Родич
2
Башкиров
Евгений Башкиров
7
Чочиев
Алан Чочиев
22
Цвейба
Сандро Цвейба
9
Садик
Берат Садик
29
Бруно
Джанни Бруно
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
28
Кудряшов
Павел Кудряшов
98
Визнович
Илья Визнович
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
87
23
Мевля
Миха Мевля
90
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
81
7
Полоз
Дмитрий Полоз
90
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
22
Симич
Марко Симич
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
18
Могилевец
Павел Могилевец
21
Сорокин
Андрей Сорокин
34
Девич
Марко Девич
20
Азмун
Сердар Азмун