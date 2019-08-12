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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Шомуродов 33
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
12 авг. 2019, 20:00 МСК
12.08.2019, 20:00 МСК
понедельник
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
11
Ионов
Алексей Ионов
73
7
Еременко
Роман Еременко
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
55
8
Попов
Ивелин Попов
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
33'
33'
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
Запасные
1
Бабурин
Егор Бабурин
79
Фролкин
Даниил Фролкин
25
Логашов
Арсений Логашов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
23
Зуев
Александр Зуев
15
Глебов
Данил Глебов
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
70
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
73
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
7
Соболев
Александр Соболев
87
Запасные
33
Конюхов
Евгений Конюхов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
10
Терехов
Сергей Терехов
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
20
Мияилович
Срджан Мияилович
28
Антон
Пол Антон
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
52
Смирнов
Данила Смирнов
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич