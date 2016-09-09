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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Бухаров 33
Препелицэ 59
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Ерохин 54
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
9 сент. 2016, 20:00 МСК
9.09.2016, 20:00 МСК
пятница
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
3
Гуйе
Папа Гуйе
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
59'
59'
81
2
Калачев
Тимофей Калачев
74
89
Ерохин
Александр Ерохин
54'
54'
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
33'
33'
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
64
Запасные
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
69
Ковалев
Никита Ковалев
0
Ярошенко
Валерий Ярошенко
17
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
10
Думбия
Мусса Думбия
71
Вебер
Дмитрий Вебер
47
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
20
Азмун
Сердар Азмун
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
6
Надсон
Надсон
85
19
Бато
Шелдон Бато
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
75
14
Молло
Йоан Молло
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
90
29
Бруно
Джанни Бруно
84
23
Мбакогу
Джерри Мбакогу
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
19
Павлов
Максим Павлов
45
Концедалов
Алексей Концедалов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
40
Божин
Сергей Божин
77
Ткачев
Сергей Ткачев
21
Зинков
Вячеслав Зинков
8
Корниленко
Сергей Корниленко
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
98
Визнович
Илья Визнович