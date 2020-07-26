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Мигель Велозу
№4
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Португалия
Дата рождения
11 мая 1986 (34) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2011/2012
2010/2011
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
Верона
-:-
Лацио
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Верона
-
Лацио
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Торино
1 : 1
Верона
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 90'
18.07.2020
18 июля 2020
сб
18:15
Верона
1 : 1
Аталанта
18.07.2020
18 июля 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Рома
2 : 1
Верона
9'
9'
9'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 83'
Рома
2
Верона
1
минуты: 1' - 83'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Фиорентина
1 : 1
Верона
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Верона
1
минуты: 1' - 90'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:45
Верона
2 : 2
Интер
86'
86'
86'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:45
86'
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Интер
2
минуты: 1' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Брешиа
2
Верона
0
минуты: 1' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
Верона
3 : 2
Парма
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Парма
2
минуты: 1' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Сассуоло
3 : 3
Верона
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 68'
Сассуоло
3
Верона
3
минуты: 1' - 68'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
Верона
0 : 2
Наполи
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
22:45
Верона
2 : 1
Кальяри
20.06.2020
20 июня 2020
сб
22:45
минуты: 46' - 90'
Верона
2
Кальяри
1
минуты: 46' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
56'
56'
56'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Верона
0
минуты: 1' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 58'
Верона
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 58'
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Лацио
0 : 0
Верона
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
Верона
0
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Верона
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 62'
Болонья
1
Верона
1
минуты: 1' - 62'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Верона
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
Верона
3 : 3
Торино
65'
65'
65'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Торино
3
минуты: 1' - 90'
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