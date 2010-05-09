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Джейсон Браун
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Астон Вилла
0 : 1
Блэкберн
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Астон Вилла
0
Блэкберн
1
был в запасе
03.05.2010
03 мая 2010
пн
19:00
Блэкберн
2 : 1
Арсенал
03.05.2010
03 мая 2010
пн
19:00
был в запасе
Блэкберн
2
Арсенал
1
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Блэкберн
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Блэкберн
1
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
Блэкберн
2 : 3
Эвертон
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Блэкберн
2
Эвертон
3
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
15:30
Блэкберн
0 : 0
Манчестер Юнайтед
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
15:30
был в запасе
Блэкберн
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
Портсмут
0 : 0
Блэкберн
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Портсмут
0
Блэкберн
0
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
14:00
Бернли
0 : 1
Блэкберн
28.03.2010
28 марта 2010
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
0
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
23:00
Блэкберн
2 : 1
Бирмингем Сити
24.03.2010
24 марта 2010
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Блэкберн
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90'
21.03.2010
21 марта 2010
вс
19:00
Блэкберн
1 : 1
Челси
21.03.2010
21 марта 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Блэкберн
1
Челси
1
минуты: 1' - 90'
13.03.2010
13 марта 2010
сб
15:45
Тоттенхэм
3 : 1
Блэкберн
13.03.2010
13 марта 2010
сб
15:45
минуты: 26' - 90'
Тоттенхэм
3
Блэкберн
1
минуты: 26' - 90'
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
18:00
Ливерпуль
2 : 1
Блэкберн
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
18:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Блэкберн
1
был в запасе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
15:00
Блэкберн
3 : 0
Болтон
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
15:00
был в запасе
Блэкберн
3
Болтон
0
был в запасе
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
23:00
Блэкберн
1 : 0
Халл Сити
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
23:00
был в запасе
Блэкберн
1
Халл Сити
0
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Сток Сити
3 : 0
Блэкберн
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
был в запасе
Сток Сити
3
Блэкберн
0
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 0
Блэкберн
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
0
Блэкберн
0
был в запасе
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
23:00
Блэкберн
2 : 1
Уиган Атлетик
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
23:00
был в запасе
Блэкберн
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
18:00
Блэкберн
2 : 0
Фулхэм
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
18:00
был в запасе
Блэкберн
2
Фулхэм
0
был в запасе
11.01.2010
11 янв. 2010
пн
23:00
Манчестер Сити
4 : 1
Блэкберн
11.01.2010
11 янв. 2010
пн
23:00
был в запасе
Манчестер Сити
4
Блэкберн
1
был в запасе
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
Блэкберн
2 : 2
Сандерленд
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
был в запасе
Блэкберн
2
Сандерленд
2
был в запасе
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
18:00
Уиган Атлетик
1 : 1
Блэкберн
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
1
Блэкберн
1
был в запасе
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