Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Данн 5
Данн 67
2:1
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
МакФадден 55
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
24 марта 2010, 23:00 МСК
24.03.2010, 23:00 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Браун
Джейсон Браун
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Джонс
Фил Джонс
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Данн
Дэвид Данн
5'
67'
5', 67'
88
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
69
0
Калинич
Никола Калинич
46
Запасные
0
Банн
Марк Банн
0
Нельсен
Райан Нельсен
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Фахи
Кейт Фахи
79
0
Гарднер
Крейг Гарднер
74
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Джером
Кэмерон Джером
74
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
55'
55'
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
0
Мичел
Мичел
0
Сэммонс
Эшли Сэммонс
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
0
Филлипс
Кевин Филлипс