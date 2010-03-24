Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Данн 5
Данн 67
2:1
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
МакФадден 55
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
24 марта 2010, 23:00 МСК
24.03.2010, 23:00 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Браун
Джейсон Браун
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Джонс
Фил Джонс
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Данн
Дэвид Данн
5'
67'
5', 67'
88
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
69
0
Калинич
Никола Калинич
46
Запасные
0
Банн
Марк Банн
0
Нельсен
Райан Нельсен
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Фахи
Кейт Фахи
79
0
Гарднер
Крейг Гарднер
74
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Джером
Кэмерон Джером
74
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
55'
55'
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
0
Мичел
Мичел
0
Сэммонс
Эшли Сэммонс
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
0
Филлипс
Кевин Филлипс