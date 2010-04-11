Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
11 апр. 2010, 15:30 МСК
11.04.2010, 15:30 МСК
воскресенье
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Самба
Кристофер Самба
33
0
Джонс
Фил Джонс
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
46
0
Грелла
Винченцо Грелла
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
71
0
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Нельсен
Райан Нельсен
0
Данн
Дэвид Данн
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
79
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Нани
Нани
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
57
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
0
Македа
Федерико Македа
66
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Эвра
Патрис Эвра
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Флетчер
Даррен Флетчер
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Гибсон
Даррон Гибсон