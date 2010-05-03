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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Данн 44
Самба 68
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 14
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
3 мая 2010, 19:00 МСК
3.05.2010, 19:00 МСК
понедельник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
68'
68'
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
58
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Данн
Дэвид Данн
44'
44'
86
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Робертс
Джейсон Робертс
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
0
Якобсен
Ларс Якобсен
0
Джонс
Фил Джонс
0
Баштюрк
Йилдирай Баштюрк
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Арсенал
мин
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Траоре
Арман Траоре
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Вела
Карлос Вела
67
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
78
0
Насри
Самир Насри
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
14'
14'
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Джуру
Йохан Джуру
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
0
Аршавин
Андрей Аршавин
0
Хендерсон
Конор Хендерсон
0
Эдуардо
Эдуардо