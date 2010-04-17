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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Н'Зонзи 70
Робертс 81
2:3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Артета 4
Айегбени 79
Кэхилл 90
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
17 апр. 2010, 17:00 МСК
17.04.2010, 17:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Джонс
Фил Джонс
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
71
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
70'
70'
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
64
0
Данн
Дэвид Данн
90
0
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Грелла
Винченцо Грелла
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Робертс
Джейсон Робертс
81'
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
79
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
69
0
Артета
Микель Артета
4'
4'
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Саа
Луи Саа
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90'
90'
90
Запасные
0
Тернер
Ян Тернер
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Йобо
Джозеф Йобо
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Аничебе
Виктор Аничебе
0
Айегбени
Якубу Айегбени
79'