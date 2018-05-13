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Матч-центр
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Патрис Эвра
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига европы квалификация
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Вест Хэм
3 : 1
Эвертон
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Эвертон
1
был в запасе
10.05.2018
10 мая 2018
чт
21:45
Вест Хэм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
10.05.2018
10 мая 2018
чт
21:45
был в запасе
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
5.05.2018
5 мая 2018
сб
17:00
Лестер Сити
0 : 2
Вест Хэм
5.05.2018
5 мая 2018
сб
17:00
был в запасе
Лестер Сити
0
Вест Хэм
2
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:15
Вест Хэм
1 : 4
Манчестер Сити
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:15
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
Арсенал
4 : 1
Вест Хэм
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
был в запасе
Арсенал
4
Вест Хэм
1
был в запасе
16.04.2018
16 апр. 2018
пн
22:00
Вест Хэм
1 : 1
Сток Сити
16.04.2018
16 апр. 2018
пн
22:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Сток Сити
1
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
18:30
Челси
1 : 1
Вест Хэм
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
18:30
был в запасе
Челси
1
Вест Хэм
1
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
17:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
31.03.2018
31 марта 2018
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 3
Бернли
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
0
Бернли
3
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
18:00
Суонси
4 : 1
Вест Хэм
3.03.2018
3 марта 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Суонси
4
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90'
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 1
Вест Хэм
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
4
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90'
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 0
Уотфорд
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Уотфорд
0
был в запасе