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Марко Девич
№32
Нападающий
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Команда
Вадуц
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Оренбург
2 : 0
Ростов
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
был в запасе
Оренбург
2
Ростов
0
был в запасе
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
Анжи
1 : 2
Ростов
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
минуты: 1' - 46'
Анжи
1
Ростов
2
минуты: 1' - 46'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
19:00
Ростов
4 : 2
Рубин
14.05.2017
14 мая 2017
вс
19:00
был в запасе
Ростов
4
Рубин
2
был в запасе
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
19:30
Ростов
1 : 0
Уфа
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
19:30
минуты: 66' - 90'
Ростов
1
Уфа
0
минуты: 66' - 90'
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Спартак
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
был в запасе
Ростов
3
Спартак
0
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:30
ЦСКА
0 : 0
Ростов
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:30
минуты: 76' - 90'
ЦСКА
0
Ростов
0
минуты: 76' - 90'
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Ростов
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
19:00
был в запасе
Локомотив
0
Ростов
0
был в запасе
3.04.2017
3 апр. 2017
пн
19:30
Ростов
0 : 0
Краснодар
3.04.2017
3 апр. 2017
пн
19:30
минуты: 76' - 90'
Ростов
0
Краснодар
0
минуты: 76' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Крылья Советов
0
Ростов
0
минуты: 90' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
Ростов
0 : 0
Ахмат
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
был в запасе
Ростов
0
Ахмат
0
был в запасе
3.03.2017
3 марта 2017
пт
19:00
Томь
0 : 6
Ростов
69'
69'
69'
3.03.2017
3 марта 2017
пт
19:00
69'
минуты: 61' - 90'
Томь
0
Ростов
6
минуты: 61' - 90'
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
19:30
Спартак
2 : 1
Рубин
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
19:30
минуты: 83' - 90'
Спартак
2
Рубин
1
минуты: 83' - 90'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:00
минуты: 80' - 90'
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 80' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
ЦСКА
0 : 0
Рубин
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
минуты: 69' - 90'
ЦСКА
0
Рубин
0
минуты: 69' - 90'
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:30
Рубин
0 : 0
Ростов
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:30
минуты: 72' - 90'
Рубин
0
Ростов
0
минуты: 72' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
13:30
Уфа
2 : 3
Рубин
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
13:30
был в запасе
Уфа
2
Рубин
3
был в запасе
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
19:30
Рубин
2 : 0
Локомотив
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
19:30
был в запасе
Рубин
2
Локомотив
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:30
Ахмат
3 : 1
Рубин
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:30
был в запасе
Ахмат
3
Рубин
1
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 76' - 90'
Рубин
3
Крылья Советов
0
минуты: 76' - 90'
19.09.2016
19 сент. 2016
пн
19:30
Зенит
4 : 1
Рубин
19.09.2016
19 сент. 2016
пн
19:30
был в запасе
Зенит
4
Рубин
1
был в запасе
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