Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Евгений Баляйкин
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
минуты: 78' - 90'
Ростов
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 78' - 90'
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 3
Урал
21'
21'
21'
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Урал
3
минуты: 1' - 90'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 0
СКА-Хабаровск
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 71'
Спартак
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 71'
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 67'
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 67'
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
19:00
Анжи
4 : 0
СКА-Хабаровск
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 31'
Анжи
4
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 31'
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Локомотив
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Локомотив
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 4
ЦСКА
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
ЦСКА
4
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
был в запасе
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
был в запасе
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Ахмат
2
был в запасе
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Тосно
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Рубин
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2017
8 авг. 2017
вт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Анжи
8.08.2017
8 авг. 2017
вт
11:00
минуты: 1' - 67'
СКА-Хабаровск
2
Анжи
0
минуты: 1' - 67'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
20:00
Локомотив
1 : 0
СКА-Хабаровск
61'
61'
61'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
ЦСКА
2 : 0
СКА-Хабаровск
43'
43'
43'
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
минуты: 38' - 90'
ЦСКА
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 38' - 90'
24.07.2017
24 июля 2017
пн
19:30
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
24.07.2017
24 июля 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 67'
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 67'
16.07.2017
16 июля 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Зенит
16.07.2017
16 июля 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'