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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Чантурия 54
1:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
11 сент. 2017, 17:30 МСК
11.09.2017, 17:30 МСК
понедельник
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
28
Чернов
Никита Чернов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
90
14
Бавин
Юрий Бавин
90
9
Чантурия
Георгий Чантурия
54'
54'
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
Запасные
1
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
27
Меркулов
Михаил Меркулов
5
Динга
Доминик Динга
8
Павленко
Александр Павленко
32
Глушков
Никита Глушков
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
8
Габулов
Георгий Габулов
90
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
26
Черевко
Александр Черевко
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
90
87
Казанков
Максим Казанков
90
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
37
Гришко
Дмитрий Гришко
19
Федотов
Виталий Федотов
78
Калинский
Николай Калинский
77
Савичев
Константин Савичев
6
Карасев
Павел Карасев
91
Христов
Венцислав Христов