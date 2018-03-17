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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:3
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ильин 26
Эль Кабир 72
Ильин 89
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
17 марта 2018, 11:00 МСК
17.03.2018, 11:00 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
20
Канунников
Максим Канунников
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
46
50
Карпов
Максим Карпов
90
2
Макаров
Сергей Макаров
90
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
17
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
87
11
Маркович
Мирослав Маркович
74
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
88
Наваловский
Георгий Наваловский
4
Тубич
Неманья Тубич
14
Богаев
Дмитрий Богаев
26
Черевко
Александр Черевко
19
Федотов
Виталий Федотов
78
Калинский
Николай Калинский
77
Савичев
Константин Савичев
22
Колесниченко
Кирилл Колесниченко
44
Секульски
Лукаш Секульски
Урал
мин
28
Чернов
Никита Чернов
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
72'
72'
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
85
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
17
Димитров
Николай Димитров
88
18
Ильин
Владимир Ильин
26'
89'
26', 89'
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
60
Полетаев
Владислав Полетаев
7
Данцев
Александр Данцев
4
Балажиц
Грегор Балажиц
5
Динга
Доминик Динга
32
Глушков
Никита Глушков
21
Хомченовский
Дмитрий Хомченовский
94
Евсеев
Алексей Евсеев
14
Бавин
Юрий Бавин
9
Чантурия
Георгий Чантурия
44
Егорычев
Андрей Егорычев
66
Бевеев
Мингиян Бевеев