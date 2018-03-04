СКА-Хабаровск

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мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
4
Тубич
Неманья Тубич
90
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
67
19
Федотов
Виталий Федотов
46
21
Самсонов
Артем Самсонов
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
14
Богаев
Дмитрий Богаев
90
17
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
44
Секульски
Лукаш Секульски
75
Запасные
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
24
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
76
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
69'
80
4
Жигулев
Илья Жигулев
90
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
33
Погребняк
Павел Погребняк
90
15
Роша
Нуну Роша
88
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
88'
Замена
80'
Замена
76'
Замена
Замена
75'
Желтая карточка
72'
69'
ГОЛ! 0:1
67'
Желтая карточка
67'
46'
Конец первого тайма (0:0)
41'
Желтая карточка
Желтая карточка
39'
Желтая карточка
30'
24'
Желтая карточка
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Прошлые матчи
Новости
28 августа 2019, 20:09
24 мая 2019, 18:22
21 февраля, 16:23
10 ноября 2020, 15:42