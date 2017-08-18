Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
мин
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
9
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
61
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
3
Дудиев
Аслан Дудиев
90
10
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
75
15
Роша
Нуну Роша
82
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
62
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
19
Федотов
Виталий Федотов
64
26
Черевко
Александр Черевко
90
9
Корян
Руслан Корян
74
Запасные
Главный тренер
Алексей Поддубский
События
Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Замена
82'
Замена
75'
74'
Замена
64'
Замена
62'
Замена
Замена
61'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
28 августа 2019, 20:09
24 мая 2019, 18:22
21 февраля, 16:23
10 ноября 2020, 15:42