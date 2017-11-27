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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Волейбол
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Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Федотов 17
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Черевко 15
Фарфан 90
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
27 нояб. 2017, 12:00 МСК
27.11.2017, 12:00 МСК
понедельник
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
77
Савичев
Константин Савичев
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
19
Федотов
Виталий Федотов
17'
17'
58
6
Карасев
Павел Карасев
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
90
26
Черевко
Александр Черевко
15'
15'
85
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
4
Тишкин
Максим Тишкин
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
78
Калинский
Николай Калинский
7
Барбаро
Алехандро Барбаро
87
Казанков
Максим Казанков
9
Корян
Руслан Корян
91
Христов
Венцислав Христов
Локомотив
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
83
60
Миранчук
Антон Миранчук
68
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
60
Миранчук
Алексей Миранчук
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90'
90'
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
84
Лысов
Михаил Лысов
11
Касаев
Алан Касаев
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
36
Баринов
Дмитрий Баринов
98
Галанин
Иван Галанин
69
Куликов
Даниил Куликов
24
Эдер
Эдер
67
Тугарев
Роман Тугарев