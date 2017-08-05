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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 75
1:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
5 авг. 2017, 20:00 МСК
5.08.2017, 20:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Ари
Ари
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
70
36
Баринов
Дмитрий Баринов
39
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Михалик
Тарас Михалик
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
84
Лысов
Михаил Лысов
11
Касаев
Алан Касаев
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
60
Миранчук
Алексей Миранчук
75'
13
Корян
Аршак Корян
57
Галаджан
Артем Галаджан
СКА-Хабаровск
мин
55
Криворучко
Александр Криворучко
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
4
Тишкин
Максим Тишкин
90
8
Габулов
Георгий Габулов
79
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
81
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
22
Кобялко
Антон Кобялко
68
Запасные
1
Довбня
Александр Довбня
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
26
Черевко
Александр Черевко
30
Друзин
Алексей Друзин
19
Федотов
Виталий Федотов
78
Калинский
Николай Калинский
77
Савичев
Константин Савичев
11
Маркович
Мирослав Маркович
87
Казанков
Максим Казанков
9
Корян
Руслан Корян