Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кузяев 52
Кокорин 81
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
16 июля 2017, 11:00 МСК
16.07.2017, 11:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
30
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
19
Пуцко
Александр Пуцко
90
26
Черевко
Александр Черевко
74
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
87
Казанков
Максим Казанков
84
9
Корян
Руслан Корян
90
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90
Запасные
87
Криворучко
Александр Криворучко
4
Тишкин
Максим Тишкин
30
Друзин
Алексей Друзин
19
Федотов
Виталий Федотов
78
Калинский
Николай Калинский
77
Савичев
Константин Савичев
22
Кобялко
Антон Кобялко
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
46
7
Жулиано
Жулиано
74
5
Паредес
Леандро Паредес
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
81'
81'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Анюков
Александр Анюков
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
50
Карпов
Максим Карпов
63
Маурисио
Маурисио
14
Кузяев
Далер Кузяев
52'
23
Эрнани
Эрнани
14
Полоз
Дмитрий Полоз
11
Дриусси
Себастьян Дриусси