Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дриусси 6
Заболотный 21
Ерохин 38
Ерохин 49
Ерохин 60
Ерохин 78
6:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
13 мая 2018, 14:00 МСК
13.05.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
19
Смольников
Игорь Смольников
90
71
Бабурин
Егор Бабурин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
68
4
Кришито
Доменико Кришито
86
23
Мевля
Миха Мевля
90
21
Ерохин
Александр Ерохин
38'
49'
60'
78'
38', 49', 60', 78'
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
90
29
Заболотный
Антон Заболотный
21'
21'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
6'
6'
61
Запасные
99
Лунев
Андрей Лунев
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
54
Каккоев
Никита Каккоев
80
Скроботов
Илья Скроботов
27
Оздоев
Магомед Оздоев
7
Полоз
Дмитрий Полоз
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
20
Канунников
Максим Канунников
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
70
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
77
Савичев
Константин Савичев
90
13
Димидко
Александр Димидко
46
19
Федотов
Виталий Федотов
84
21
Самсонов
Артем Самсонов
90
17
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
26
Черевко
Александр Черевко
90
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
8
Аделейе
Айоделе Аделейе
6
Карасев
Павел Карасев
10
Никифоров
Владислав Никифоров
11
Маркович
Мирослав Маркович
87
Казанков
Максим Казанков
96
Максименко
Александр Максименко