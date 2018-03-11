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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Фернандо 90
1:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
11 марта 2018, 19:00 МСК
11.03.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
6
Максимович
Никола Максимович
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
78
11
Фернандо
Фернандо
90'
90'
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
30
Ханни
Софьян Ханни
58
47
Зобнин
Роман Зобнин
58
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
35
Ребров
Артем Ребров
98
Максименко
Александр Максименко
3
Петкович
Марко Петкович
92
Рассказов
Николай Рассказов
19
Самедов
Александр Самедов
7
Джано
Джано
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
45
Еременко
Сергей Еременко
99
Роша
Педро Роша
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
71
4
Тубич
Неманья Тубич
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
2
Макаров
Сергей Макаров
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
21
Самсонов
Артем Самсонов
46
17
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
20
Канунников
Максим Канунников
90
44
Секульски
Лукаш Секульски
46
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
37
Гришко
Дмитрий Гришко
14
Богаев
Дмитрий Богаев
26
Черевко
Александр Черевко
6
Карасев
Павел Карасев
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
11
Маркович
Мирослав Маркович
22
Колесниченко
Кирилл Колесниченко