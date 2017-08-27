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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
27 авг. 2017, 11:00 МСК
27.08.2017, 11:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
19
Пуцко
Александр Пуцко
90
77
Савичев
Константин Савичев
72
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
78
Калинский
Николай Калинский
90
91
Христов
Венцислав Христов
46
8
Габулов
Георгий Габулов
62
11
Маркович
Мирослав Маркович
90
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
37
Гришко
Дмитрий Гришко
26
Черевко
Александр Черевко
19
Федотов
Виталий Федотов
10
Никифоров
Владислав Никифоров
87
Казанков
Максим Казанков
9
Корян
Руслан Корян
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
81
35
Таски
Сердар Таски
34
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
50
Пашалич
Марио Пашалич
76
12
Адриано
Луис Адриано
90
10
Промес
Квинси Промес
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
81
Щербаков
Юрий Щербаков
98
Максименко
Александр Максименко
29
Кутепов
Илья Кутепов
3
Петкович
Марко Петкович
17
Тигиев
Георгий Тигиев
7
Джано
Джано
53
Самсонов
Артем Самсонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
69
Давыдов
Денис Давыдов