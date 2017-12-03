Матч завершен
Анжи
Махачкала
Лескано 1
Полуяхтов 8
Маркелов 43
Армаш 85
4:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
3 дек. 2017, 19:00 МСК
3.12.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
47
Лория
Георгий Лория
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
8'
8'
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
14
Армаш
Игорь Армаш
85'
85'
89
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
78
Бакаев
Михаил Бакаев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
94
Данченко
Олег Данченко
78
8
Хубулов
Арсен Хубулов
89
88
Маркелов
Иван Маркелов
43'
43'
90
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
1'
1'
90
Запасные
26
Шлеев
Юрий Шлеев
98
Будаков
Александр Будаков
95
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
7
Кацаев
Адлан Кацаев
29
Афонин
Вадим Афонин
4
Чайковский
Игорь Чайковский
49
Прудников
Александр Прудников
91
Яковлев
Павел Яковлев
19
Долгов
Павел Долгов
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев
74
Иванченко
Иван Иванченко
СКА-Хабаровск
мин
55
Криворучко
Александр Криворучко
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
22
77
Савичев
Константин Савичев
90
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
31
13
Димидко
Александр Димидко
90
19
Федотов
Виталий Федотов
90
78
Калинский
Николай Калинский
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
52
26
Черевко
Александр Черевко
90
Запасные
1
Довбня
Александр Довбня
37
Гришко
Дмитрий Гришко
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
4
Тишкин
Максим Тишкин
7
Барбаро
Алехандро Барбаро
87
Казанков
Максим Казанков
9
Корян
Руслан Корян
91
Христов
Венцислав Христов