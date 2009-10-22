СКА-Хабаровск - Анжи: 22 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Нечаев 21
Кармазиненко 90
2:3

СКА-Хабаровск - Анжи: 22 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжи
Махачкала
Тагирбеков 40
Бакаев 66
Малоян 68
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
22 окт. 2009, 11:00 МСК
22.10.2009, 11:00 МСК
четверг
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

СКА-Хабаровск
мин
0
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
0
Олеников
Николай Олеников
90
0
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
0
Нечаев
Александр Нечаев
21'
21'
73
0
Козорез
Антон Козорез
90
0
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
0
Купчин
Антон Купчин
90
17
Коновалов
Андрей Коновалов
55
0
Мурнин
Андрей Мурнин
73
0
Запояска
Вячеслав Запояска
90
0
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90'
90'
90
Запасные
0
Кабанов
Максим Кабанов
-
0
Кутас
Павел Кутас
-
0
Семенов
Андрей Семенов
-
0
Шудров
Сергей Шудров
35
0
Алхимов
Евгений Алхимов
17
0
Аксютенко
Владислав Аксютенко
17
0
Чистяков
Александр Чистяков
-
Анжи
мин
0
Абаев
Илья Абаев
90
0
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
84
0
Иашвили
Сандро Иашвили
68
0
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
40'
40'
90
0
Агаларов
Камиль Агаларов
90
0
Жосан
Николай Жосан
90
0
Гриднев
Даниил Гриднев
90
0
Бакаев
Михаил Бакаев
66'
66'
90
0
Цораев
Давид Цораев
90
0
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
77
Запасные
0
Чакрыгин
Виктор Чакрыгин
-
0
Власов
Антон Власов
-
0
Наваловский
Георгий Наваловский
6
0
Советкин
Константин Советкин
-
0
Бестаев
Валерьян Бестаев
-
0
Малоян
Артур Малоян
68'
22
0
Данишевский
Александр Данишевский
13

События

Матч окончен 2:3
ГОЛ! 2:3
Василий Кармазиненко
90'
84'
Замена
Георгий Наваловский
Кахабер Аладашвили
81'
Желтая карточка
Кахабер Аладашвили
77'
Замена
Александр Данишевский
Отар Марцваладзе
Замена
Евгений Алхимов
Александр Нечаев
73'
Замена
Владислав Аксютенко
Андрей Мурнин
73'
68'
Замена
Артур Малоян
Сандро Иашвили
68'
ГОЛ! 1:3
Артур Малоян
66'
ГОЛ! 1:2
Михаил Бакаев
Желтая карточка
Антон Купчин
56'
Замена
Сергей Шудров
Андрей Коновалов
55'
50'
Желтая карточка
Михаил Бакаев
40'
ГОЛ! 1:1
Расим Тагирбеков
39'
Желтая карточка
Эльдар Мамаев
ГОЛ! 1:0
Александр Нечаев
21'

Прошлые матчи

03.12.2017 03 дек. 2017 вс 19:00
Анжи
4 : 0
СКА-Хабаровск
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 19:00
Анжи
4
СКА-Хабаровск
0
08.08.2017 08 авг. 2017 вт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Анжи
08.08.2017 08 авг. 2017 вт 11:00
СКА-Хабаровск
2
Анжи
0
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 16:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Анжи
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 16:00
СКА-Хабаровск
1
Анжи
1
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
Анжи
1 : 1
СКА-Хабаровск
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
Анжи
1
СКА-Хабаровск
1
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Анжи
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 11:00
СКА-Хабаровск
2
Анжи
3
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:00
Анжи
3 : 1
СКА-Хабаровск
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:00
Анжи
3
СКА-Хабаровск
1
06.11.2008 06 нояб. 2008 чт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Анжи
06.11.2008 06 нояб. 2008 чт 11:00
СКА-Хабаровск
1
Анжи
0
30.03.2008 30 марта 2008 вс 14:30
Анжи
4 : 0
СКА-Хабаровск
30.03.2008 30 марта 2008 вс 14:30
Анжи
4
СКА-Хабаровск
0

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