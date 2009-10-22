СКА-Хабаровск

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События
Матч окончен 2:3
ГОЛ! 2:3
90'
84'
81'
Желтая карточка
77'
Замена
73'
Замена
73'
68'
Замена
68'
ГОЛ! 1:3
66'
ГОЛ! 1:2
Желтая карточка
56'
Замена
55'
50'
Желтая карточка
40'
ГОЛ! 1:1
39'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
21'
Прошлые матчи
Новости
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
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11 сентября 2020, 01:25
1
21 февраля, 16:23
13 ноября 2020, 23:29
10 ноября 2020, 15:42
24 апреля 2019, 21:21