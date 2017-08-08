Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Маркович 68
Калинский 90
2:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
8 авг. 2017, 11:00 МСК
8.08.2017, 11:00 МСК
вторник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
8
Габулов
Георгий Габулов
46
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
67
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
68'
68'
90
26
Черевко
Александр Черевко
90
9
Корян
Руслан Корян
73
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
37
Гришко
Дмитрий Гришко
4
Тишкин
Максим Тишкин
30
Друзин
Алексей Друзин
19
Федотов
Виталий Федотов
78
Калинский
Николай Калинский
90'
77
Савичев
Константин Савичев
10
Никифоров
Владислав Никифоров
22
Кобялко
Антон Кобялко
87
Казанков
Максим Казанков
91
Христов
Венцислав Христов
Анжи
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
45
Фибел
Томас Фибел
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
71
29
Афонин
Вадим Афонин
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
9
Базелюк
Константин Базелюк
57
10
Липартия
Джаба Липартия
57
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
21
Багаев
Алан Багаев
7
Кацаев
Адлан Кацаев
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
97
Мамтов
Хасан Мамтов
19
Долгов
Павел Долгов