Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Маркович 68
Калинский 90
2:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
8 авг. 2017, 11:00 МСК
8.08.2017, 11:00 МСК
вторник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
8
Габулов
Георгий Габулов
46
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
67
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
68'
68'
90
26
Черевко
Александр Черевко
90
9
Корян
Руслан Корян
73
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
37
Гришко
Дмитрий Гришко
4
Тишкин
Максим Тишкин
30
Друзин
Алексей Друзин
19
Федотов
Виталий Федотов
78
Калинский
Николай Калинский
90'
77
Савичев
Константин Савичев
10
Никифоров
Владислав Никифоров
22
Кобялко
Антон Кобялко
87
Казанков
Максим Казанков
91
Христов
Венцислав Христов
Анжи
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
45
Фибел
Томас Фибел
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
71
29
Афонин
Вадим Афонин
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
9
Базелюк
Константин Базелюк
57
10
Липартия
Джаба Липартия
57
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
21
Багаев
Алан Багаев
7
Кацаев
Адлан Кацаев
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
97
Мамтов
Хасан Мамтов
19
Долгов
Павел Долгов