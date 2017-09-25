Амкар-Пермь

Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
3
Занев
Петар Занев
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
6
Конде
Секу Конде
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
38'
71
20
Комолов
Павел Комолов
90'
90
16
Баланович
Сергей Баланович
61
14
Прокофьев
Станислав Прокофьев
81
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
77
Савичев
Константин Савичев
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
8
Габулов
Георгий Габулов
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
65
9
Корян
Руслан Корян
90
Запасные
Главный тренер
Алексей Поддубский
События
Матч окончен 3:0
ГОЛ! 3:0
90'
Желтая карточка
90'
ГОЛ! 2:0
84'
Замена
81'
Замена
71'
68'
Желтая карточка
65'
Замена
61'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
38'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
28 августа 2019, 20:09
24 мая 2019, 18:22
21 февраля, 16:23
10 ноября 2020, 15:42