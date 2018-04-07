СКА-Хабаровск

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мин
55
Криворучко
Александр Криворучко
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
8
Аделейе
Айоделе Аделейе
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
6
Карасев
Павел Карасев
81
17
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
70
20
Канунников
Максим Канунников
90
26
Черевко
Александр Черевко
81
44
Секульски
Лукаш Секульски
90
Запасные
Главный тренер
Сергей Передня
мин
Запасные
Главный тренер
Вадим Евсеев
События
Матч окончен 0:2
90'
Желтая карточка
90'
ГОЛ! 0:2
Замена
81'
Замена
81'
70'
70'
67'
Замена
64'
Замена
Красная карточка
57'
Конец первого тайма (0:1)
45'
ГОЛ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
28 августа 2019, 20:09
24 мая 2019, 18:22
21 февраля, 16:23
10 ноября 2020, 15:42