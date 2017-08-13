Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Христов 82
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Цакташ 90
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
13 авг. 2017, 11:00 МСК
13.08.2017, 11:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
8
Габулов
Георгий Габулов
65
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
19
Федотов
Виталий Федотов
76
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
90
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
37
Гришко
Дмитрий Гришко
4
Тишкин
Максим Тишкин
26
Черевко
Александр Черевко
78
Калинский
Николай Калинский
77
Савичев
Константин Савичев
87
Казанков
Максим Казанков
91
Христов
Венцислав Христов
82'
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
87
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
68
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
21
Рочина
Рубен Рочина
71
Запасные
28
Фильцов
Александр Фильцов
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
8
Сонг
Александр Сонг
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90'
33
Азмун
Сердар Азмун