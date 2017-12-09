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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Рубин
Казань
Азмун 25
Канунников 40
Оздоев 49
3:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Максименко 73
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
9 дек. 2017, 16:30 МСК
9.12.2017, 16:30 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
33
Азмун
Сердар Азмун
25'
25'
64
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
49'
49'
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
69
9
Канунников
Максим Канунников
40'
40'
64
Запасные
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
21
Рочина
Рубен Рочина
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
СКА-Хабаровск
мин
6
Карасев
Павел Карасев
90
1
Довбня
Александр Довбня
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
65
4
Тишкин
Максим Тишкин
90
77
Савичев
Константин Савичев
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
78
Калинский
Николай Калинский
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
54
87
Казанков
Максим Казанков
90
9
Корян
Руслан Корян
18
Запасные
29
Соромытько
Владислав Соромытько
88
Наваловский
Георгий Наваловский
26
Черевко
Александр Черевко
91
Христов
Венцислав Христов
96
Максименко
Александр Максименко
73'