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Гонсало Игуаин
№21
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
10 дек. 1987 (32) года
Рост
184
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 80'
Ювентус
2
Интер
0
минуты: 1' - 80'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
43'
43'
43'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 59'
Верона
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 59'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:30
Ювентус
3 : 0
Фиорентина
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 67'
Ювентус
3
Фиорентина
0
минуты: 1' - 67'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 1
Парма
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Парма
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Рома
1
Ювентус
2
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
81'
81'
81'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
81'
был в запасе
Ювентус
4
Кальяри
0
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
Сампдория
1 : 2
Ювентус
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Ювентус
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Лацио
3
Ювентус
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:30
Ювентус
2 : 2
Сассуоло
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 79'
Ювентус
2
Сассуоло
2
минуты: 1' - 79'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
74', 82'
7'
74', 82'
74', 82'
7'
74', 82'
7'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
74', 82'
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
1
Милан
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
0
Ювентус
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
80'
80'
80'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
80'
минуты: 62' - 90'
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 62' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
был в запасе
Ювентус
2
СПАЛ
0
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Брешиа
1 : 2
Ювентус
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
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