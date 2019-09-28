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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Пьянич 45
Роналду 78
2:0
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
28 сент. 2019, 16:00 МСК
28.09.2019, 16:00 МСК
суббота
Составы
Ювентус
мин
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
6
Хедира
Сами Хедира
61
5
Пьянич
Миралем Пьянич
45'
45'
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
65
25
Рабьо
Адриан Рабьо
77
7
Роналду
Криштиану Роналду
78'
78'
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
1
Щесны
Войцех Щесны
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
23
Джан
Эмре Джан
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
33
Бернардески
Федерико Бернардески
СПАЛ
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
3
Игор
Игор
90
40
Томович
Ненад Томович
90
23
Викари
Франческо Викари
90
26
Сала
Джакопо Сала
72
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
9
Мончини
Габриэле Мончини
76
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
27
Фелипе
Фелипе
4
Сионек
Тиаго Сионек
95
Янкович
Марко Янкович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски