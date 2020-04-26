Гонсало Игуаин
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
184
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Похоже, №9 в «Милане» – это крест. Мы проверили: так провалились 9 форвардов подряд
#Милан
26 апреля 2020, 23:01
Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки
#Маттейс де Лигт
26 октября 2019, 18:46