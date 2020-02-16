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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 39
Куадрадо 75
2:0
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
16 февр. 2020, 17:00 МСК
16.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
13
Данило
Данило
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
75'
75'
90
10
Дибала
Пауло Дибала
39'
39'
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
4
де Лигт
Матейс де Лигт
14
Матюиди
Блейз Матюиди
5
Пьянич
Миралем Пьянич
Брешиа
мин
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
27
Дессена
Даниэле Дессена
90
31
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
90
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
18
Айе
Флориан Айе
90
Запасные
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
29
Семприни
Алессандро Семприни
23
Скрабб
Симон Скрабб
6
Ндой
Эмануэле Ндой
7
Спалек
Николас Спалек
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма