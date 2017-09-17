Жирона - Севилья: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Жирона
Жирона
0:1

Жирона - Севилья: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
Муриэль 69
Примера, 4 тур

Примера,

Испания
17 сент. 2017, 17:15 МСК
17.09.2017, 17:15 МСК
воскресенье
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
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Матч окончен 0:1
ПЕНАЛЬТИ НЕ РЕАЛИЗОВАН
Алекс Гранель
90'
90'
Желтая карточка
Франко Васкес
85'
Желтая карточка
Клеман Лангле
85'
Замена
Пабло Сарабия
Михаэль Крон-Дели
Замена
Пере Понс
Оларенваю Кайоде
80'
Замена
Порту
Майкл Олунга
80'
77'
Замена
Вальтер Монтойя
Габриэль Меркадо
71'
Желтая карточка
Даниэль Карришу
69'
ГОЛ! 0:1
Луис Муриэль
Замена
Кристиан Стуани
Алейкс Гарсия
67'
63'
Замена
Гансо
Франко Васкес
Желтая карточка
Бернардо Эспиноcа
57'
Конец первого тайма (0:0)
45'
Желтая карточка
Себастьен Корчиа
Желтая карточка
Хуанпе
25'
21'
Желтая карточка
Стивен Н'Зонзи
Начало матча

Прошлые матчи

28.04.2019 28 апр. 2019 вс 15:00
Жирона
1 : 0
Севилья
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 15:00
Жирона
1
Севилья
0
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:00
Севилья
2 : 0
Жирона
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:00
Севилья
2
Жирона
0
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 14:00
Севилья
1 : 0
Жирона
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 14:00
Севилья
1
Жирона
0
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 17:15
Жирона
0 : 1
Севилья
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 17:15
Жирона
0
Севилья
1

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