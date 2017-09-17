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|Запасные
|
13
Буну
Яссин Буну
-
|
4
Рамальо
Хонас Рамальо
-
|
25
Маффео
Пабло Маффео
-
|
23
Гарсия
Алейкс Гарсия
23
|
12
Луис
Дуглас Луис
-
|
18
Кайоде
Оларенваю Кайоде
10
|
14
Олунга
Майкл Олунга
10
|Главный тренер
|
Пабло Мачин
|Запасные
|
13
Сорья
Давид Сорья
-
|
25
Меркадо
Габриэль Меркадо
13
|
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
5
|
12
Гайс
Йоханнес Гайс
-
|
11
Корреа
Хоакин Корреа
-
|
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
|
22
Васкес
Франко Васкес
27
|Главный тренер
|
Эдуардо Бериццо
События
Матч окончен 0:1
ПЕНАЛЬТИ НЕ РЕАЛИЗОВАН
90'
90'
Желтая карточка
85'
Желтая карточка
85'
Замена
Замена
80'
Замена
80'
77'
Замена
71'
Желтая карточка
69'
ГОЛ! 0:1
Замена
67'
63'
Замена
Желтая карточка
57'
Конец первого тайма (0:0)
45'
Желтая карточка
Желтая карточка
25'
21'
Желтая карточка
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