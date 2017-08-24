Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 9
Кокорин 105
2:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Утрехт
Утрехт
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
24 авг. 2017, 20:00 МСК
24.08.2017, 20:00 МСК
четверг
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
89
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
21
Ерохин
Александр Ерохин
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
73
9
Кокорин
Александр Кокорин
9'
105'
9', 105'
107
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
3
Терентьев
Денис Терентьев
13
Нету
Луиш Нету
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Полоз
Дмитрий Полоз
Утрехт
мин
1
Йенсен
Давид Йенсен
90
14
Янссен
Виллем Янссен
90
28
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
75
3
Лиувен
Рамон Лиувен
106
17
Клайбер
Шон Клайбер
90
11
Дессер
Сирьель Дессер
90
8
Аюб
Яссин Аюб
90
18
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
90
22
ван де Стрек
Сандер ван де Стрек
90
7
Керк
Гирано Керк
89
10
Лабиад
Закария Лабиад
90
Запасные
16
Марсман
Ник Марсман
2
ван дер Маарел
Марк ван дер Маарел
20
Труп
Джованни Труп
5
Думич
Дарио Думич
15
ван дер Мер
Робин ван дер Мер
27
Гертлер
Лукас Гертлер
21
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек