Матч завершен
Утрехт
Утрехт
Лабиад 76
1:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
16 авг. 2017, 19:00 МСК
16.08.2017, 19:00 МСК
среда
Славко Винчич
Славко Винчич
Главный Судья
Составы
Утрехт
мин
1
Йенсен
Давид Йенсен
90
15
ван дер Мер
Робин ван дер Мер
78
28
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
89
2
ван дер Маарел
Марк ван дер Маарел
90
17
Клайбер
Шон Клайбер
90
11
Дессер
Сирьель Дессер
90
8
Аюб
Яссин Аюб
90
18
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
90
22
ван де Стрек
Сандер ван де Стрек
90
7
Керк
Гирано Керк
79
10
Лабиад
Закария Лабиад
76'
76'
90
Запасные
35
Марсман
Ник Марсман
20
Труп
Джованни Труп
5
Думич
Дарио Думич
27
Гертлер
Лукас Гертлер
25
Веланас
Одиссеус Веланас
38
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
19
Улд-Чих
Билал Улд-Чих
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
84
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
57
9
Кокорин
Александр Кокорин
89
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
2
Анюков
Александр Анюков
13
Нету
Луиш Нету
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
14
Кузяев
Далер Кузяев
22
Дзюба
Артем Дзюба
14
Полоз
Дмитрий Полоз