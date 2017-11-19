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мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
64'
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
73
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
77
14
Кузяев
Далер Кузяев
52'
90
5
Паредес
Леандро Паредес
20'
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
68
9
Кокорин
Александр Кокорин
70'
90
Запасные
Главный тренер
Роберто Манчини
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
28
Сухарев
Сергей Сухарев
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
71
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
14
Карницкий
Александр Карницкий
46
15
Роша
Нуну Роша
55
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
20
Марков
Евгений Марков
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 5:0
88'
Желтая карточка
ГОЛ! 5:0
86'
77'
Замена
73'
71'
Замена
ГОЛ! 4:0
70'
Замена
68'
ГОЛ! 3:0
64'
55'
Замена
ГОЛ! 2:0
52'
46'
Замена
Конец первого тайма (1:0)
39'
Желтая карточка
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
20'
Желтая карточка
1'
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Прошлые матчи
Новости
02 сентября, 14:22
26 августа, 20:14