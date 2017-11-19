Зенит - Тосно: 19 ноября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Паредес 20
Кузяев 52
Иванович 64
Кокорин 70
Дзюба 86
5:0

Зенит - Тосно: 19 ноября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Тосно
Тосно
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
19 нояб. 2017, 19:00 МСК
19.11.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
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События

Матч окончен 5:0
88'
Желтая карточка
Антон Заболотный
ГОЛ! 5:0
Артем Дзюба
86'
Замена
Александр Ерохин
Матиас Краневиттер
77'
Замена
Юрий Жирков
Олег Шатов
73'
71'
Замена
Никола Труйич
Резиуан Мирзов
ГОЛ! 4:0
Александр Кокорин
70'
Замена
Артем Дзюба
Эмилиано Ригони
68'
ГОЛ! 3:0
Бранислав Иванович
64'
55'
Замена
Владимир Быстров
Нуну Роша
ГОЛ! 2:0
Далер Кузяев
52'
46'
Замена
Ян Казаев
Александр Карницкий
Конец первого тайма (1:0)
39'
Желтая карточка
Нуну Роша
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Леандро Паредес
20'
Желтая карточка
Игорь Смольников
1'
Начало матча

Прошлые матчи

19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5
Тосно
0

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