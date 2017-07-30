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мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
3
Дудиев
Аслан Дудиев
90
10
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
62
91
Казаев
Ян Казаев
70
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
10
Галиулин
Вагиз Галиулин
64
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
15
Роша
Нуну Роша
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
10'
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
17
Шатов
Олег Шатов
55
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
87
Запасные
Главный тренер
Роберто Манчини
События
Матч окончен 0:1
87'
Замена
Желтая карточка
87'
Замена
70'
Замена
64'
Замена
62'
55'
Замена
Желтая карточка
55'
Конец первого тайма (0:1)
45'
Желтая карточка
Желтая карточка
19'
10'
ГОЛ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
02 сентября, 14:22
26 августа, 20:14