Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
13 марта 2002, -:- МСК
13.03.2002, -:- МСК
среда
Составы