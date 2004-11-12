Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:5
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
12 нояб. 2004, -:- МСК
12.11.2004, -:- МСК
пятница
Составы