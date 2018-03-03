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мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
18
Кузяев
Далер Кузяев
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
53
5
Паредес
Леандро Паредес
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
64
Запасные
Главный тренер
Роберто Манчини
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
3
Занев
Петар Занев
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
17
Гащенков
Михаил Гащенков
90
66
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
90
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
66
26
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
75
0
Оланаре
Аарон Оланаре
77
Запасные
Главный тренер
Вадим Евсеев
События
Матч окончен 0:0
Замена
90'
90'
Вторая желтая
Вторая желтая
90'
Желтая карточка
90'
90'
Желтая карточка
82'
Желтая карточка
Желтая карточка
78'
77'
Замена
75'
Замена
Желтая карточка
72'
Вторая желтая
67'
66'
Замена
64'
Замена
53'
Конец первого тайма (0:0)
26'
Желтая карточка
22'
Желтая карточка
Желтая карточка
7'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
02 сентября, 14:22
26 августа, 20:14