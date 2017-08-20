Амкар-Пермь

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мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
6
Конде
Секу Конде
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
16
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
2
Милькович
Александар Милькович
78
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
13
Баланович
Сергей Баланович
90
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
20
Комолов
Павел Комолов
65
17
Гасилин
Алексей Гасилин
34
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
81
14
Кузяев
Далер Кузяев
87
5
Паредес
Леандро Паредес
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
61'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
66
Запасные
Главный тренер
Роберто Манчини
События
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
87'
Замена
85'
Желтая карточка
81'
Замена
Замена
78'
66'
Замена
65'
Желтая карточка
63'
61'
ГОЛ! 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Замена
34'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
02 сентября, 14:22
26 августа, 20:14