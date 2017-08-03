Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Бней-Иегуда
Тель-Авив
Буцагло 67
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
3 авг. 2017, 20:00 МСК
3.08.2017, 20:00 МСК
четверг
Али Палабыйык
Али Палабыйык
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
60
Хави Гарсия
Хави Гарсия
81
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
73
14
Полоз
Дмитрий Полоз
90
23
Эрнани
Эрнани
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
49
Терентьев
Денис Терентьев
90
7
Жулиано
Жулиано
78
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
99
Лунев
Андрей Лунев
60
Иванович
Бранислав Иванович
4
Кришито
Доменико Кришито
89
Ерохин
Александр Ерохин
5
Паредес
Леандро Паредес
9
Кокорин
Александр Кокорин
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
Бней-Иегуда
мин
1
Зубас
Эмилиюс Зубас
90
3
Тургеман
Бен Тургеман
90
2
Абаши
Аяд Абаши
90
17
Азуз
Ицик Азуз
90
25
Ари
Паз-Бен Ари
90
23
Кандиль
Маор Кандиль
88
30
Финиш
Став Финиш
90
77
Буцагло
Альмог Буцагло
67'
67'
90
33
Чибота
Мавис Чибота
90
10
Гордана
Роэй Гордана
90
21
Вальскис
Нериус Вальскис
61
Запасные
22
Исраели
Итамар Исраели
55
Константини
Шай Константини
37
Балилти
Эли Балилти
19
Хозез
Матан Хозез
31
Ашкенази
Юваль Ашкенази
27
Авиталь
Даниэль Авиталь
35
Габай
Довев Габай